Reifen Stiebling: Traditioneller Kirmesrundgang mit neuen Azubis

„Piel op no Crange!“ – Diesen Spruch der Cranger Kirmes hätten sich sieben kaufmännische Auszubildende, die entweder am 1. August 2019 bei Reifen Stiebling angefangen haben oder am 1. September anfangen werden, zu Herzen genommen. Denn unter der Führung von Alexander Stiebling sowie drei Ausbildungsbetreuern habe für sie ein erstes Kennenlernen auf der größten Kirmes in Nordrhein-Westfalen stattgefunden.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login