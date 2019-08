KW Automotive in Fichtenberg mit elf neuen Auszubildenen

Mit seinen vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bietet der inhabergeführte Fahrwerkhersteller KW Automotive eine interessante Möglichkeit in der Automobil- und Zuliefererindustrie Fuß zu fassen. Während Ende Juli vier Auszubildende im Unternehmen ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hatten und in ein unbefristetes Angestelltenverhältnis übernommen wurden; starteten am 1. August elf junge Menschen bei dem Fahrwerkhersteller ihre Ausbildung in den Berufen Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Mediengestalter Digital und Print sowie das DHBW-Studium in der Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login