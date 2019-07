„Flash Colours” für Barracuda-Räder

Seit einigen Monaten bietet Barracuda Racing Wheels seine Räder außer in Standardfinishes auch in sogenannten „Flash-Colours“-Ausführungen an. Dabei werden Felgen mit dunkler Grundfarbe mit zusätzlichen farbigen Akzenten kombiniert, wobei diese Varianten nach Anbieteraussagen bei den Kunden immer beliebter werden. Um einen Eindruck von der daraus resultierenden Optik zu vermitteln, hat HS Motorsport aus Eching bei München als Vertriebspartner für die Räder der Marke ein Vor-Facelift-Modell der noch aktuellen zweiten Modellgeneration des Einser-BMW entsprechend ausgerüstet. Konkret verbaut wurde dabei das im Flow-Forming-Verfahren gefertigte Barracuda-Modell „Ultralight Project 3.0“ in 8,5×19 Zoll kombiniert mit Reifen der Dimension 225/35 R19. cm