Borbet in Kodersdorf hat jetzt einen Betriebsrat und startet bei der Ausbildung durch

Räderhersteller Borbet in Kodersdorf hat jetzt einen Betriebsrat. Der wurde Mitte Juli gewählt. Das Gremium setzt sich aus elf Männern zusammen. Zum Vorsitzenden wurde Sandro Kliemann und zu seinem Stellvertreter Piotr Filip gewählt. Beide Männer sind ganz für die Betriebsratsarbeit da und damit freigestellt. In 2017 startete das Werk in Sachsen die Produktion, mittlerweile arbeiteten im Werk 530 Mitarbeiter.

