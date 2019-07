Das RC25-T-Rad jetzt auch in 7×17 Zoll erhältlich

Das RC25-T aus dem Hause Brock Alloy Wheels ist nun in neuer Größe verfügbar. Ihre zehn markanten und sportlichen Felgenarme wirken in der neuen Größe 7×17 Zoll noch kräftiger. Ein Doppelspeichen-Look, glänzt in den Farbvarianten Schwarz Glanz Voll-Poliert (SGVP), Schwarz Klar Matt (SKM) und Kristallsilber (KS). Sie ist für den Ford Transit, VW T5 + T6, sowie Mercedes V-Klasse und Toyota Proace geeignet. Die RC25 wurde auf sämtliche Verbaubarkeiten von RDKS-Systemen geprüft und mit einer 100 Prozent Abdeckung freigegeben. cs