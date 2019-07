Kostenlose Webinare zum Wandel des Automotive Aftermarket

Im Rahmen ihres „Automotive Aftermarket Accelerator“ genannten Programmes bietet die Wolk After Sales Experts GmbH Webinare an, die „Einblicke in die Megatrends sowie in die spezifischen Aftermarket-Trends“ geben sollen, die sich heute auf die Branche auswirken. In Form einer neuen kostenlosen Serie zeigen sie nach Unternehmensangaben, wie Akteure des automobilen Ersatzmarktes den Wandel vorantreiben, ihre Chance nutzen, ihren Umsatz und ihre Rentabilität steigern sowie zugleich noch zeitliche Ressourcen freisetzen können. cm