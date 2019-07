Vorverkauf für die Essen Motor Show beginnt

Vom 30. November bis 8. Dezember (Preview Day: 29. November) will die Essen Motor Show wieder den Puls Hunderttausender Fans erhöhen. Mehr als 500 Aussteller sorgen dann in der Messe Essen für ein randvolles Angebot und Programm rund um Sportwagen, Tuning und Lifestyle, Motorsport und Classic Cars. Ab sofort können sich Besucher unter www.essen-motorshow.de bequem vergünstigte Tickets sichern. Das geplante Messeprogramm hat es den Veranstaltern zufolge wieder in sich.

