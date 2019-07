BKT-gesponserte Monster Jam debütiert in Südafrika – „Grandioser Einstieg“

BKT will mit seinem Engagement bei Monster-Trucks-Events beweisen, dass BKT-Reifen „auf jedem Gelände ihre Power zeigen“. Nun fand erstmalig auch ein entsprechendes Event in Afrika statt, namentlich in Durban, Südafrika, dem immerhin 135.000 Zuschauer beiwohnten. Man habe damit einen „grandiosen Einstieg“ der Monster Jam genannten Veranstaltungen geschafft. „Ein erwartungsgemäß großartiges Debüt, das von den Veranstaltern hervorragend organisiert wurde, die Meister sind, wenn es darum geht Motorsportliebhaber jeden Alters zu begeistern und in ihren Bann zu ziehen“, heißt es dazu vonseiten des indischen Reifenherstellers, dessen Produkte in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz durch Bohnenkamp vertrieben werden, hierzulande sogar exklusiv. ab