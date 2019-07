Teiledistributoren mit über 53.000 Niederlassungen in ganz Europa

Die sogenannte After-Sales-Access-Datenbank der Wolk After Sales Experts GmbH (Bergisch Gladbach) liefert nach Angaben des Unternehmens Informationen zu den Distributoren von Kfz-Teilen, die in einem oder mehreren von 35 europäischen Märkten tätig sind. Die Datensammlung ist sowohl für Hersteller von Automobilteilen (auf der Suche nach neuen Marktchancen) als auch für die Distributoren selbst (um den Wettbewerb im Auge zu behalten oder einen Kandidaten für eine Fusion zu finden) gedacht. Sie soll Einblicke in mehr als nur Umsätze, Zusammenschlüsse und Anzahl der Niederlassungen von mehr als 5.000 europäischen Teilegroßhändlern bieten. Apropos: Alles in allem kommen entsprechende Distributoren demnach auf mehr als 53.000 Niederlassungen in ganz Europa. Wer einen unverbindlichen Blick auf die Datenbank werfen möchte, für den bieten die Bergisch Gladbacher über ihre Website nach einer Registrierung eine Onlinedemo bzw. einen Testzugang an. cm