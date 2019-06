Ungarns Busunternehmen interessieren sich für Marangonis Ringtread

Kürzlich hielten 30 Manager ungarischer Busgesellschaften ein Branchentreffen ab. Bei dem Treffen in der Hauptniederlassung von Énykk in Szombathely mit dabei: Marangoni Retreading Systems. Während des Workshops stellten die Vertreter des italienischen Materialanbieters „eine beeindruckende Präsentation vor, die die Anwesenden in ihren Bann zog“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Vertreter von Marangoni stellten etwa „die einzigartigen Vorteile von Ringtread, dem nahtlosen Runderneuerungssystem von Marangoni, vor“.

