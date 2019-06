Strategische Partnerschaft zwischen Nexen Tire und Plug and Play

Der südkoreanische Reifenhersteller Nexen Tire ist eine strategische Partnerschaft mit Plug and Play eingegangen. Letzteres Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley in der Metropolregion rund um die US-amerikanischen Städte San Francisco und San José gilt als weltweit größte Innovationsplattform bzw. als maßgeblicher Unterstützer von Start-ups und soll beispielsweise als einer der ersten Investoren solcher Firmen wie unter anderem PayPal oder Dropbox fungiert haben. Von der Zusammenarbeit mit Plug and Play verspricht man sich seitens Nexen demnach weitere Fortschritte bei der Suche nach vielversprechenden neuen Technologien rund die Themen Reifen und Mobilität. So könne man auch seine eigene „offene Forschungs- und Entwicklungsphilosophie“ weiter vorantreiben bzw. Technologieunternehmen auf diesem Wege eine entsprechende Zusammenarbeit sowie Partnerschaften anbieten. „Wir hoffen so, unsere globale Präsenz in Sachen Technologie sowie mit Blick auf die Geschäftsentwicklung stärken zu können, und treiben zudem die Transformation weiter voran hin zu einem innovativen Unternehmen, das gleichzeitig einen Beitrag zur Entwicklung des Start-up-Ökosystems leistet“, erklärt Don Lee, Executive Director bei Nexen Tire America. cm