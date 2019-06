Toyo Tires muss Reifen für Nordamerika zurückrufen

Die US-amerikanische Toyo Tire Holdings Of Americas Inc. hat einen Reifenrückruf gestartet. Wie es dazu heißt, rufe die Tochter des japanischen Herstellers Reifen vom Typ Proxes A27 in der Größe P185/60R16 86H vom vergangenen September zurück, da in ihnen zum Teil Prototypenmischungen verbaut worden seien, dies könne zur Ablösung der Lauffläche führen. In Europa wird der Reifen nicht vertrieben. ab