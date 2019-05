Renault fährt auf Bridgestone neuen Rekord auf der Nordschleife

Der Renault Mégane R.S. Trophy-R hat Anfang April auf Bridgestone-Reifen vom Typ Potenza S007 einen neuen Rundenrekord für Serienfahrzeuge mit Frontantrieb auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings aufgestellt. Dabei fuhr der Renault die 20,6 Kilometer in 7:40.100 Minuten sowie die offiziellen 20,832 Kilometer Gesamtlänge der Nordschleife in einer Zeit von 07:45.389 Minuten. Dieser Erfolg belege die Leidenschaft von Renault Sport für Herausforderungen und Leistung, heißt es dazu in einer Mitteilung.

