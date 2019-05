Michelin zeigt auf Transport Logistic sein „umfassendes Produktportfolio für Nfz-Fuhrparks“

Maßgeschneiderte Lösungen zum Kraftstoff- und Kostensparen – auf der internationalen Fachmesse Transport Logistic in München zeigt Michelin „sein aktuelles Portfolio an innovativen Premiumreifen und umfangreichen Serviceangeboten für Nfz-Flotten“, heißt es dazu in einer Vorankündigung. Im Mittelpunkt stehen dabei die digitalen Anwendungen MyBestRoute, MyInspection, MyTraining und MyRoadChallenge sowie das Telematikpaket Effitrailer. Reifen-Highlights am Stand sind der Michelin X Multi Energy D und der Ganzjahresreifen Michelin Agilis CrossClimate für Transporter. Darüber hinaus stellt Michelin sein Sicherheitssystem Wheel Safe für Rad und Reifen vor.

Die Transport Logistic findet vom 4. bis 7. Juni 2019 auf dem Messegelände der Messe München statt. Michelin ist vor Ort zu finden in Halle 6, Standnummer 219. ab