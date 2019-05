Honda zeichnet OE-Lieferanten Hankook aus

Die Honda Motor Company hat Hankook Tire nun mit einem Supplier-of-the-Year-Award ausgezeichnet. Bei der Award-Verleihung anlässlich der weltweiten Honda-Zuliefererkonferenz in Columbus (Ohio/USA) würdigte der japanische Automobilhersteller den Reifenlieferanten für seine „herausragende Leistungen“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Hankook beliefert Honda bereits seit 2013 und wurde seither viermal in der Kategorie Supplier Value und zweimal in der Kategorie Delivery and Quality ausgezeichnet. ab