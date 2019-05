Anmeldung für die China Essen Motor Show 2019 ab sofort möglich

Nach dem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr startet die China Essen Motor Show in die nächste Runde. Vom 22. bis 25. November 2019 soll sich der China Import and Export Fair Complex in der Millionenmetropole Guangzhou in Asiens PS-Festival verwandeln. Im vergangenen Jahr präsentierten 83 Aussteller auf 30.000 Quadratmetern ihre Produkte, „und das mit Erfolg“, so die Messeveranstalter: 87.598 Besucher kamen zur Erstauflage der Messe. Für die zweite Ausgabe der China Essen Motor Show haben die Veranstalter außerdem ein besonderes Angebot parat.

