Luca Mai wechselt nach fast zwei Jahrzehnten von Marangoni zu Triangle Tyre

Triangle Tyre verstärkt sein europäisches Vertriebsteam. Wie der chinesische Hersteller mitteilt, habe man Luca Mai zum 1. Mai als OTR Director Europe gewinnen können. Luca Mai blickt auf eine 30-jährige Laufbahn in der Reifenbranche zurück und war während der vergangenen fast zwei Jahrzehnte für Marangoni im OTR-Reifensegment tätig. „Mit ihm werden wir unseren bereits zweistelligen Marktanteil in Europa festigen und weiter ausbauen“, sagte Corrado Moglia, General Manager für Triangle Tyre in Europa, anlässlich der Ernennung von Luca Mai. ab