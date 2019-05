ML Reifen erweitert Sortiment an Lkw-Reifen von Leao

Ab sofort bietet die ML Reifen GmbH ihren Kunden fast 30 verschiedene Größen und Profile an Lkw-Reifen der Marke Leao. „Wir erweitern unser Angebot in diesem Bereich in ganz neuem Maße, das stellt die Marke Leao praktisch neu auf“, erklärt Jens Kölker, Leiter Handelsgeschäft.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



