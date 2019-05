MotorradreifenDirekt.de unterstützt Biker in Hasenkostümen

Wenn laute Motoren brüllen und glänzendes Chrom schon von Weitem in der Sonne blitzt, erwartet man einen toughen Typen in schnittiger Montur. Die Mitglieder der Streetbunnycrew brechen mit dem Bild des kernigen Bikers und engagieren sich in auffälligen Hasenkostümen für den guten Zweck. Als gemeinnütziger Verein mit deutschlandweit über 370 Mitgliedern sammeln sie Spenden und engagieren sich persönlich für soziale Projekte. Ab sofort werden sie dabei von MotorradreifenDirekt.de unterstützt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login