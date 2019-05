Global Rubber Industries und Al Dobowi Group vertiefen ihre Beziehungen

Global Rubber Industries (GRI) und die Al Dobowi Group haben eine strategische Partnerschaft gegründet. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wollen der OTR-Reifenhersteller aus Sri Lanka und der in Dubai ansässige Reifen- und Teilevermarkter künftig intensiver in Bezug auf die Vermarktung von GRI-Reifen in den Märkten des Mittleren Ostens und Afrika kooperieren. Beide Unternehmen pflegen bereits seit anderthalb Jahrzehnten geschäftliche Beziehungen. ab