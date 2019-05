Der Premio Tuning Katalog für die Schweiz ist in drei Sprachen erhältlich

Fahrzeugveredelung liegt im Trend. Dies beweist der Premio Tuning Katalog jedes Jahr aufs Neue. So auch 2019. Nahezu alle im Segment bekannten Marken aus den Bereichen Fahrwerk, Carstyling und Zubehör seien im Katalog vertreten. Mit mehr als 140 Designs zwischen 14 und 23 Zoll bilde Premio Tuning nicht nur eines der größten Felgenprogramme aller Zeiten ab, sondern leiste mit Informationen zu den Lochkreisen auch Hilfe bei der Vorauswahl des favorisierten Leichtmetallrades.

QR-Codes führten ohne Umwege direkt zu den jeweiligen Marken im 3D-Felgenkonfigurator. Die 180 Seiten starke Lektüre liegt bei allen Premio Tuning-Händlern aus und ist zum Preis von 4,90 Franken in teilnehmenden Kiosken in der Schweiz erhältlich. Den Katalog gibt es in drei Sprachen: deutsch, französisch und italienisch. cs