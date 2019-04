Falken Tyre Europe beteiligt sich an E-Mobilitätstagen in München

Am 3. Und 4. Mai finden in der Universität der Bundeswehr in München die E-Mobilitätstage statt. Dort können Teilnehmer nicht nur mit „Elektrofahrzeugen der Zukunft“ Probefahrten unternehmen und einer Roadshow beiwohnen. Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung gibt es auch ein umfassendes Vortragsprogramm. Mit dabei: Falken Tyre Europe. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wird Dr. Bernd Löwenhaupt, Geschäftsführer SRI Europe und damit verantwortlicher Reifenentwickler der Herstellers für Europa, in München zum Thema Smart-Tyre-Herausforderungen vortragen. Falken ist außerdem fördernder Partner der E-Mobilitätstagen.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung sowie Anmeldung unter: www.e-mobilitaetstage.com. ab