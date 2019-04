Cooper Tire Europe startet in die sechste Rallycross-WM-Saison 2019

Cooper Tire Europe ist auch im sechsten Jahr der Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) der FIA deren offizieller Reifenausrüster und sogenannter Associate Partner. In der am kommenden Wochenende am Yas Marina Circuit in Abu Dhabi startenden Saison sollen dieses Jahr insgesamt elf Rennen stattfinden, eins davon auch in Deutschland auf dem Estering in Buxtehude nahe Hamburg (geplant für August). Sarah McRoberts, Marketing Communications Manager für Cooper Tire Europe, würdigte anlässlich des Saisonstarts die lange Rallycross-Erfahrung des US-amerikanischen Herstellers: „Wir sind überaus stolz auf unser großes Rallycross-Erbe und unsere Expertise. Wir freuen uns auf eine weitere spannende Saison voller Rennaction.“ ab