Gundlach investiert 20 Millionen Euro in Logistik und Komplettradproduktion

Seit 2006 betreibt Gundlach in Daufenbach, nahe des Stammsitzes Raubach, ein Logistikzentrum mit zugehöriger Komplettradproduktion. Seitdem sind einige Werke dazugekommen und auch in Daufenbach, der Urzelle des erfolgreichen Komplettradgeschäfts, entsteht eine weitere Fertigungsanlage in einer neuen Halle. Gemeinsam mit der Führungsriege des Unternehmens, der lokalen und regionalen Politik sowie einigen Nachbarn wurde nun der Baubeginn in einer kleinen Feierstunde gewürdigt und der erste aufgestellte Betonpfeiler der Konstruktion mit einer Sektflasche getauft.

