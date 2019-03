Toyo Tires startet „attraktive Prämienaktion“ für Endverbraucher

Neben „soliden Testergebnissen und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis“, biete Toyo Tires Endkunden „ein drittes schlagkräftiges Argument sich jetzt für Sommerreifen des japanischen Herstellers zu entscheiden“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Endkunden, die vom 1. April bis 31. Mai einen Satz der Toyo-Aktionsreifen kaufen, können einen 30-Euro-Amazon-Gutschein von dem Reifenhersteller geschenkt bekommen. Einlösbar ist die Prämie ausschließlich bei gelisteten Toyo-Tires-Händlern. Händler, die bisher noch nicht gelistet sind, können das jetzt noch nachholen: Eine E-Mail mit den vollständigen Kontaktdaten und der Rechnung der Bezugsquelle von Toyo-Reifen (Großhändler) an marketing@toyo.de reiche aus.

„Wir arbeiten hart daran, unseren Handelskunden gute Argumente zu liefern, um Toyo-Reifen zu verkaufen“, erklärt Mike Rignall, Marketing Manager Europe. Die Ergebnisse zeigten sich nicht nur in Form von umfassenden Sponsoring-Aktivitäten in Deutschland und Europa und der daraus resultierenden Steigerung der Markenbekanntheit. Auch die Resultate der aktuellen Sommerreifentests könnten sich sehen lassen. „Die jetzt anlaufende Prämienaktion ist ein weiteres Argument für Händler, ihren Kunden Toyo-Reifen anzubieten“, so der Hersteller abschließend. lb