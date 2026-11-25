Bekanntlich dürfen in Deutschland bereits seit Mitte der 1970er-Jahre keine Spikereifen mehr im Straßenverkehr genutzt werden, da sie gegen die StVZO verstoßen – von einer Ausnahme für Rettungsdienste etc. einmal abgesehen. Der Grund: Bespikte Reifen erhöhen den Fahrbahn- und den Fahrbahnmarkierungsverschleiß massiv. In Finnland hingegen sind Spikes durchaus erlaubt. Nun hat der finnische Gesetzgeber allerdings die Vorgaben für die Zulassung solcher Reifen zum kommenden Jahr hin angepasst, wie dazu Nokian Tyres berichtet. Die entsprechend strikter gefassten Grenzwerte für Reifen der Klasse C1 (Pkw, leichte Anhänger) sollen den Straßenverschleiß um rund 15 Prozent verringern, natürlich ohne dabei Kompromisse in Sachen Sicherheit hinzunehmen, weswegen man sich bei dem finnischen Reifenhersteller technologisch intensiv um eine Verbesserung auf beiden Ebenen bemühe – und auch eine Lösung bietet.

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