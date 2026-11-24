Shandong Linglong hat Michele Davì Mitte November zum European Business Development Director OTR ernannt. Ziel sei „die Beschleunigung der Präsenz im europäischen Off-the-Road-Reifenmarkt“, heißt es dazu in einer Mitteilung des aus China stammenden Herstellers. Davì, der mehr als 25 Jahre internationale Branchenerfahrung aufweist, werde in seiner neuen Funktion für Strategie, die Entwicklung des Vertriebsnetzes sowie die Geschäftserweiterung der Kern-OTR-Sparte in ganz Europa verantwortlich sein. In seiner neuen Position werde der gebürtige Italiener dabei eng mit den Produkt-, Marketing- und Technikteams des Herstellers zusammenarbeiten.

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