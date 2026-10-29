Kumho Tire holt sich bereits seinen fÃ¼nften internationalen Designaward

Kumho Tire holt sich nun auch den in Japan vergebenen Good Design Award und schlieÃŸt damit die Reihe der fÃ¼nf internationalen Designawards erfolgreich ab (Bild: Kumho)

Kumho Tire hat im laufenden Jahr bereits fÃ¼nf wichtige internationale Designawards gewinnen kÃ¶nnen. Wie dazu Medien aus SÃ¼dkorea berichten, habe der dort heimische Hersteller jÃ¼ngst nun auch den Good Design Award aus Japan gewinnen kÃ¶nnen, und zwar mit seinem UHP-Ganzjahresreifen Ecsta Sport A/S, der allerdings in Europa nicht vermarktet wird. Ebenfalls konnte Kumho Tire im laufenden Jahr bereits den iF Design Award, den Red Dot Design Award sowie den International Design Excellence Awards (IDEA) einfahren und sich darÃ¼ber hinaus auÃŸerdem auch Ã¼ber den diesjÃ¤hrigen German Design Award fÃ¼r seinen Ecsta Sport (PS72) freuen.

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