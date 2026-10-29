G.M.P. setzt bei Diewe Wheels auf langfristige Wachstums- und Entwicklungsstrategie

Diewe Wheels – hier der Sitz in Aichach bei Augsburg – steht im Fokus mehrere Investitionsentscheidungen des neuen Eigentümers G.M.P. Group aus Italien, der mit Erweiterungen im operativen Team sowie der Einführung eines neuen B2B-Portals seine „langfristige Wachstums- und Entwicklungsstrategie“ für den deutschen Räderhersteller dokumentiert (Bild: G.M.P. Group)

Nach der Übernahme durch die italienische G.M.P. Group bzw. deren übergeordneter Holdinggesellschaft Anassagora Holding im Mai 2025 trete Diewe Wheels nun „in eine neue und wichtige Phase seiner Entwicklung“ ein. Standen in den Monaten seither Themen wie Konsolidierung und Umstrukturierung unter dem Dach der Holding im Fokus, so wolle G.M.P. aus Italien – im Markt bekannt mit seinen Marken GMP Italia und Antera – nun sein Investitionsprogramm fortsetzen und sich dabei gleichzeitig auf mehrere strategische Bereiche bei Diewe Wheels konzentrieren, wie es dazu aus der G.M.P.-Zentrale in Albano Sant’Alessandro bei Bergamo heißt. Dabei gehe es jetzt um die Stärkung der Organisationsstruktur und der internen Prozesse, den weiteren Ausbau der Vertriebsaktivitäten auf dem deutschen Markt sowie die Verbesserung der den Kunden zur Verfügung stehenden Tools und Dienstleistungen. Das Ziel: Ein zunehmend strukturiertes, effizientes und wettbewerbsfähiges Unternehmen aufzubauen.

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