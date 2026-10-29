Einziges Reifenwerk in der Ukraine fährt seine Produktion wieder hoch

In früheren Jahren hat die NEUE REIFENZEITUNG gelegentlich auch über den ukrainischen Reifenhersteller Rosava berichtet, den einzigen in dem osteuropäischen Land. Doch in der jüngeren Vergangenheit war es still geworden um ihn, was nicht zuletzt an einer Insolvenz Ende 2018 mit nachfolgenden rechtlichen Auseinandersetzungen über das Eigentum, an dem 2022 beginnenden Ukraine-Krieg Russlands und an dem Produktionsstopp Anfang dieses Jahres mit der Entlassung aller 1.200 Beschäftigten lag. Wie ukrainische Medien – etwa Komersant.ua – nun berichten, sei die Produktion von Pkw-Reifen im Rosava-Werk in Bila Zerkwa südlich von Kiew nun allerdings wieder aufgenommen und die ersten Winterreifen auch bereits an Händler und Werkstätten in der Ukraine ausgeliefert worden. Derzeit liegen allerdings darüber hinaus keine Informationen über die vollständige Wiederherstellung der Produktionskapazitäten, die bei sechs Millionen Pkw-Reifen lag, der Produktionsmengen oder die Rückkehr der entlassenen Mitarbeiter vor, die bis zum Produktionsstopp Anfang des Jahres vor Ort gearbeitet hatten. Angesichts des nahenden Winters – des bereits fünften im Kriegszustand – ist die Information, dass das einzige Reifenwerk der Ukraine wieder Reifen produziert, dennoch eine, dem sich lokale Medien gerne und mit Nachdruck zuwenden.