Nexen Tire führt Geschäftsbereiche RE und OE in Europa zusammen

Nexen Tire will seine Europa-Aktivitäten künftig unter einer neuen Führungsebene vereinheitlichen. Wie der südkoreanische Hersteller mitteilt, sollen die Geschäftsbereiche Replacement Equipment (RE) und Original Equipment (OE) unter einer neuen Führung vereint werden und damit „die Koordination innerhalb des europäischen Geschäfts weiter stärken und die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens in der Region unterstützen“, wie es dazu vonseiten des Herstellers heißt. Mit der „ganzheitlichen Leitung innerhalb der europäischen Organisation“ habe man Dea Choong („DC“) Kim beauftragt. Kim hatte zuletzt im Global Headquarter in Seoul Verantwortung als Executive Vice President of Global Sales getragen, war davor allerdings bereits bis 2024 als Vice President Europe & Sales Marketing für Nexen Tire in Europa tätig, ist demnach mit den hiesigen Marktgegebenheiten vertraut.

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