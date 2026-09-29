Partslife würdigt „nachhaltigen Innenraumfilter“ von Mann+Hummel mit Umweltpreis 2026

Mann+Hummel hat den Partslife-Umweltpreis 2026 erhalten. Die Jury zeichnete dabei die „nachhaltigen Innenraumfilter“ des in Ludwigsburg ansässige Herstellers von Filtrationstechnologie aus, die recycelte Aktivkohle auf Kokosnussbasis nutzen. Die Ehrung in der Kategorie „Recycling“ erfolgte beim jüngsten Partslife-Kong30ress, der vor einigen Wochen in Wien stattgefunden hatte. Das mit dem Umweltpreis verbundene Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro spendet Mann+Hummel an den NABU-Kreisverband Ludwigsburg.