https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Hersteller-Wanli-Tire-baut-nun-ein-neues-Reifenwerk-in-Malaysia-nachdem-das-Werk-in-Kambodscha-erst-vor-einigen-Monaten-eingeweiht-wurde.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-24 09:57:022026-09-24 09:59:30Wanli Tire plant zweites Großprojekt in Südostasien – Handelsbarrieren
Wanli Tire plant zweites Großprojekt in Südostasien – Handelsbarrieren
Nachdem Wanli Tire im Januar 2025 den ersten Spatenstich zur Errichtung eines Reifenwerkes in Kambodscha gesetzt und dieses dann Anfang dieses Jahres mit einer Anfangskapazität von sechs Millionen Pkw-Reifen in Betrieb genommen hat, kündigt sich bei dem aus China stammenden Hersteller nun ein zweites Großprojekt in Südostasien an. Berichten zufolge will Wanli Tire gemeinsam mit dem lokalen Joint-Venture-Partner Berjaya Property eine Reifenfabrik in Malysia errichten und dafür 280 Millionen Euro investieren.
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