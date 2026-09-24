Wanli Tire plant zweites Großprojekt in Südostasien – Handelsbarrieren

Nachdem Wanli Tire im Januar 2025 den ersten Spatenstich zur Errichtung eines Reifenwerkes in Kambodscha gesetzt und dieses dann Anfang dieses Jahres mit einer Anfangskapazität von sechs Millionen Pkw-Reifen in Betrieb genommen hat, kündigt sich bei dem aus China stammenden Hersteller nun ein zweites Großprojekt in Südostasien an. Berichten zufolge will Wanli Tire gemeinsam mit dem lokalen Joint-Venture-Partner Berjaya Property eine Reifenfabrik in Malysia errichten und dafür 280 Millionen Euro investieren.

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