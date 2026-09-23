Bohnenkamp legt seinen neuen und erweiterten Truck-&-Transport-Katalog

Bohnenkamp hat seinen neuen Truck-&-Transport-Katalog vorgelegt und stellt darin sein komplettes Sortiment für Transport, Logistik und Nutzfahrzeuge vor. „Auf 180 Seiten finden Kunden Lösungen für nahezu jede Anwendung im Transportsegment: vom leichten Transporter bis zum Schwerlastfahrzeug. Das Spektrum reicht von Reifen, Rädern und Felgen über Reifendruckkontrollsysteme bis zu Ventilen und weiterem Zubehör“, betont dazu der in Osnabrück ansässige Reifen- und Rädergroßhändler und Komplettradanbieter. Mit dem alle zwei Jahre erscheinenden und nun erneut erweiterten Katalog wolle Bohnenkamp seine Position als Vollsortimenter für den professionellen Transportbereich unterstreichen.

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