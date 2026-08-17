Reifen.com baut sein Engagement beim TSV Hannover-Burgdorf weiter aus

Reifen.com baut sein Engagement beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf weiter aus und ist bis zur Saison 2028/2029 sogenannter Metropol-Partner. Nach zwei Spielzeiten intensiviert der in Hannover ansässige Filialist und Onlinereifenhändler damit seine Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Traditionsverein und unterstreiche „sein langfristiges Bekenntnis zum Spitzensport in der Region“. Neben erweiterten Werbeflächen und einer stärkeren Sichtbarkeit vor Ort seien gemeinsame Marketingaktionen, exklusive Fan-Aktivierungen sowie weitere Projekte geplant, „die die Partnerschaft mit Leben füllen und den Handballsport für Fans und Kundinnen und Kunden gleichermaßen erlebbar“ machen sollen, heißt es dazu aus Hannover.

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