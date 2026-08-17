Neues Claas-Buch „Innovationen für Generationen“ erschienen

Claas erinnert mit einem neuen Buch an Helmut Claas, der im Juli dieses Jahres seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. „Innovationen für Generationen“ ist weit mehr als die Chronik eines Landtechnikunternehmens; das Buch mache „spürbar, was Claas im Kern ausmacht, und gewährt so erstmals persönliche Einblicke in das traditionsreiche Familienunternehmen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das Buch schlägt den Bogen von der Vorgeschichte des Unternehmens bis zu den Anfängen in Harsewinkel und widmet sich ausführlich dem Wirken des Unternehmensgründers, der als Ingenieur, Tüftler und strategischer Kopf über Jahrzehnte nicht nur Claas, sondern die gesamte Branche prägte. „Innovationen für Generationen“ ist im Buchhandel (ISBN: 978-3667132635) und im Claas Collection Shop hier collection.claas.com erhältlich.