Ein kleiner Tire-Cologne-Rückblick in Bildern

Die Tire Cologne ist zu Ende, vielfach wird Bilanz gezogen, so wie das auch wir von der NEUE REIFENZEITUNG kürzlich getan haben. Während seit der Rückreise aus Köln in unserer dezidierten Onlinerubrik zur Messe bereits etliche inhaltliche Beiträge zu den relevanten Themen und Inhalten erschienen sind, die Sie auch in unserer jüngsten Juni-Ausgabe bzw. der noch kommenden Juli-Ausgabe lesen können, nehmen wir Sie hier noch einmal mit zu einem kleinen Tire-Cologne-Rückblick in Bildern. Die nächste Tire Cologne findet dann vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2028 in Köln statt.