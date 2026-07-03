Ein kleiner Tire-Cologne-Rückblick in Bildern

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Bis zum nächsten Mal; hier ein kleiner Tire-Cologne-Rückblick in Bildern (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die Tire Cologne ist zu Ende, vielfach wird Bilanz gezogen, so wie das auch wir von der NEUE REIFENZEITUNG kürzlich getan haben. Während seit der Rückreise aus Köln in unserer dezidierten Onlinerubrik zur Messe bereits etliche inhaltliche Beiträge zu den relevanten Themen und Inhalten erschienen sind, die Sie auch in unserer jüngsten Juni-Ausgabe bzw. der noch kommenden Juli-Ausgabe lesen können, nehmen wir Sie hier noch einmal mit zu einem kleinen Tire-Cologne-Rückblick in Bildern. Die nächste Tire Cologne findet dann vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2028 in Köln statt.

Im Rahmen einer Standparty skizzierte Kumho-Tire-President und -CEO Il-Taik Jung, wie sich der aus Südkorea stammende Hersteller in den vergangenen Jahren entwickelt hat und welche Rolle vor allem das neue Reifenwerk in Polen für die weitere Entwicklung in Europa spielen soll (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Im Rahmen einer Standparty skizzierte Kumho-Tire-President und -CEO Il-Taik Jung, wie sich der aus Südkorea stammende Hersteller in den vergangenen Jahren entwickelt hat und welche Rolle vor allem das neue Reifenwerk in Polen für die weitere Entwicklung in Europa spielen soll (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Seit Anfang des Jahres werden in Europa und damit auch in Deutschland Pkw-Reifen der Marke Dunlop durch die hiesige Vertriebsgesellschaft von Sumitomo Rubber Industries vermarktet; dass die Marke folglich das führende Messethema für Europachef Markus Bögner war, wundert daher wenig (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Seit Anfang des Jahres werden in Europa und damit auch in Deutschland Pkw-Reifen der Marke Dunlop durch die hiesige Vertriebsgesellschaft von Sumitomo Rubber Industries vermarktet; dass die Marke folglich das führende Messethema für Europachef Markus Bögner war, wundert daher wenig (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Angelo Giannangeli (links) und Mirco Spiniella präsentierten Triangle Tyre als Hersteller mit klarer Ausrichtung auf ESG-Ziele; gleichzeitig bestätigten sie, dass das Werk des chinesischen Herstellers in Kambodscha Ende 2027 betriebsbereit sei, Zölle bis dahin „eine Thema“ blieben (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Angelo Giannangeli (links) und Mirco Spiniella präsentierten Triangle Tyre als Hersteller mit klarer Ausrichtung auf ESG-Ziele; gleichzeitig bestätigten sie, dass das Werk des chinesischen Herstellers in Kambodscha Ende 2027 betriebsbereit sei, Zölle bis dahin „eine Thema“ blieben (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Eine der Premieren, die die Zhongce Rubber Group in Köln feierte: der Ganzjahresreifen Westlake Zuper4S Z-411 im mittlerweile klassischen V-Profil, der „Sicherheit auf nasser Fahrbahn, Traktion auf Schnee und Fahrverhalten auf trockener Fahrbahn in einer einzigen Lösung“ bieten soll (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Eine der Premieren, die die Zhongce Rubber Group in Köln feierte: der Ganzjahresreifen Westlake Zuper4S Z-411 im mittlerweile klassischen V-Profil, der „Sicherheit auf nasser Fahrbahn, Traktion auf Schnee und Fahrverhalten auf trockener Fahrbahn in einer einzigen Lösung“ bieten soll (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Ein nicht unerheblicher Teil der Aussteller auf der Tire Cologne stammte aus China; angesichts von in Europa bald auch auf Consumer-Reifen aus dem Land drohenden Zöllen betonten dabei etliche Anbieter, dass sie die Reifen für den hiesigen Markt außerhalb ihres Heimatlandes herstellen (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Ein nicht unerheblicher Teil der Aussteller auf der Tire Cologne stammte aus China; angesichts von in Europa bald auch auf Consumer-Reifen aus dem Land drohenden Zöllen betonten dabei etliche Anbieter, dass sie die Reifen für den hiesigen Markt außerhalb ihres Heimatlandes herstellen (Bild: NRZ/Arno Borchers)
In Deutschland ist die Marke Hubtrac vermutlich nur wenigen Experten bekannt, obwohl sie als Zweitmarke von Linglong im Werk des chinesischen Herstellers in Serbien produziert wird; Brand Manager Edward Xu (mittig) und sein Team haben allerdings große Wachstumspläne mit der Marke (Bild: NRZ/Arno Borchers)
In Deutschland ist die Marke Hubtrac vermutlich nur wenigen Experten bekannt, obwohl sie als Zweitmarke von Linglong im Werk des chinesischen Herstellers in Serbien produziert wird; Brand Manager Edward Xu (mittig) und sein Team haben allerdings große Wachstumspläne mit der Marke (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Nokian Tyres ist alles andere als nur ein Neureifenhersteller; das finnische Unternehmen zählt auch zu den großen Namen im europäischen Runderneuerungsmarkt, wie dazu Mario Brutti, beim Hersteller als Business Manager Truck Tyres für den DACH-Markt verantwortlich, in Köln betonte (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Nokian Tyres ist alles andere als nur ein Neureifenhersteller; das finnische Unternehmen zählt auch zu den großen Namen im europäischen Runderneuerungsmarkt, wie dazu Mario Brutti, beim Hersteller als Business Manager Truck Tyres für den DACH-Markt verantwortlich, in Köln betonte (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Stefan Dengler (links) ist Gründer von SDS Systemtechnik, einem Maschinenbauunternehmen mit Fokus auf Shearografieanlagen, und hatte auf der Tire Cologne seine Kinder Simon und Mara neben sich; man habe das AZUR-Angebot zur Präsentation auf dem Gemeinschaftsstand gerne angenommen (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Stefan Dengler (links) ist Gründer von SDS Systemtechnik, einem Maschinenbauunternehmen mit Fokus auf Shearografieanlagen, und hatte auf der Tire Cologne seine Kinder Simon und Mara neben sich; man habe das AZUR-Angebot zur Präsentation auf dem Gemeinschaftsstand gerne angenommen (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Das Thema Reifenkreislaufwirtschaft ist vor allem eines für Unternehmen, die Produkte zur Reifenreparatur und -runderneuerung anbieten, wie eben Rema Tip Top; folglich habe eine Fläche auf dem AZUR-Gemeinschaftsstand „erstklassig gepasst“, so Gerhard Hieber (links) und Mathias Koch (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Das Thema Reifenkreislaufwirtschaft ist vor allem eines für Unternehmen, die Produkte zur Reifenreparatur und -runderneuerung anbieten, wie eben Rema Tip Top; folglich habe eine Fläche auf dem AZUR-Gemeinschaftsstand „erstklassig gepasst“, so Gerhard Hieber (links) und Mathias Koch (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Axel Meyer (links) und seine Kollegen sind der Ansicht, dass auch das weltgrößte Altreifenrecyclingunternehmen Genan Partner wie AZUR braucht, „um Probleme zu lösen, Einfluss auszuüben“, wobei nicht zuletzt auch ein gemeinsames Auftreten auf einer Messe wie der Tire Cologne gehöre (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Axel Meyer (links) und seine Kollegen sind der Ansicht, dass auch das weltgrößte Altreifenrecyclingunternehmen Genan Partner wie AZUR braucht, „um Probleme zu lösen, Einfluss auszuüben“, wobei nicht zuletzt auch ein gemeinsames Auftreten auf einer Messe wie der Tire Cologne gehöre (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Apollo Tyres war der erste Reifenhersteller, der der Allianz Zukunft Reifen (AZUR) beitrat; wie Tobias Mobitzer in Köln betonte, habe man „die Verantwortung, sich dem Thema Reifenkreislaufwirtschaft anzunehmen“, auch wenn das Unternehmen dabei sicherlich noch am Anfang stehe (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Apollo Tyres war der erste Reifenhersteller, der der Allianz Zukunft Reifen (AZUR) beitrat; wie Tobias Mobitzer in Köln betonte, habe man „die Verantwortung, sich dem Thema Reifenkreislaufwirtschaft anzunehmen“, auch wenn das Unternehmen dabei sicherlich noch am Anfang stehe (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Vielfach ist die Tire Cologne kritisiert worden, dass viele der großen Premiumhersteller keine Aussteller seien, auch wenn dies – formell gesehen – bei Michelin nicht stimmte, hatte doch der weltweit größte Hersteller einmal mehr am AZUR-Gemeinschaftsstand einen Standplatz bezogen (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Vielfach ist die Tire Cologne kritisiert worden, dass viele der großen Premiumhersteller keine Aussteller seien, auch wenn dies – formell gesehen – bei Michelin nicht stimmte, hatte doch der weltweit größte Hersteller einmal mehr am AZUR-Gemeinschaftsstand einen Standplatz bezogen (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Christian Markert von TireCheck präsentierte auf der Tire Cologne das neue TPMS Powerpack sowie den ebenfalls neuen Pocket Trigger (Bild), ein als praxisorientiert beschriebenes mobiles RDKS-Diagnose- und -Service-Tool, das den RDKS-Service im Nutzfahrzeugbereich vereinfachen soll (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Christian Markert von TireCheck präsentierte auf der Tire Cologne das neue TPMS Powerpack sowie den ebenfalls neuen Pocket Trigger (Bild), ein als praxisorientiert beschriebenes mobiles RDKS-Diagnose- und -Service-Tool, das den RDKS-Service im Nutzfahrzeugbereich vereinfachen soll (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Hämmerling-Geschäftsführerin Carolin Pfaffenbach und ihr Team – hier mit Stefan Rocholl – nutzten die Tire Cologne vor allem für die aktive Geschäftsanbahnung mit Kunden im In- und Ausland und die dazu notwendigen Gespräche; dazu biete die Messe ein durchaus zielführendes Setting (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Hämmerling-Geschäftsführerin Carolin Pfaffenbach und ihr Team – hier mit Stefan Rocholl – nutzten die Tire Cologne vor allem für die aktive Geschäftsanbahnung mit Kunden im In- und Ausland und die dazu notwendigen Gespräche; dazu biete die Messe ein durchaus zielführendes Setting (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Bekanntlich bietet Niso-Tech „alles außer Reifen, Räder und Maschinen“; wer also eine Reifen- oder Kfz-Werkstatt betreibt, wird bei dem schwedischen Unternehmen und seiner Essener Deutschland-Dependance zahllose kleine und große Helferlein und Produkte für den Reifenservice finden (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Bekanntlich bietet Niso-Tech „alles außer Reifen, Räder und Maschinen“; wer also eine Reifen- oder Kfz-Werkstatt betreibt, wird bei dem schwedischen Unternehmen und seiner Essener Deutschland-Dependance zahllose kleine und große Helferlein und Produkte für den Reifenservice finden (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Die sogenannte Tire Stage inmitten der Halle 6 der Koelnmesse spielte einmal mehr den inhaltlichen Dreh- und Angelpunkt des Rahmenprogramms der Tire Cologne; auf der Bühne fanden an den drei Messetagen nahezu lückenlos Vorträge zu vielen der aktuell wichtigen Branchenthemen statt (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Die sogenannte Tire Stage inmitten der Halle 6 der Koelnmesse spielte einmal mehr den inhaltlichen Dreh- und Angelpunkt des Rahmenprogramms der Tire Cologne; auf der Bühne fanden an den drei Messetagen nahezu lückenlos Vorträge zu vielen der aktuell wichtigen Branchenthemen statt (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Es war auf der diesjährigen Tire Cologne nicht zu übersehen: Die Messe entwickelt sich mehr und mehr hin zu einer Großhändlermesse; während etablierte Hersteller Schritt für Schritt den Messerückzug üben, schließen Grossisten wie etwa Tyreworld aus Dortmund die entstehende Lücke (Bild: NRZ/Arno Borchers)
Es war auf der diesjährigen Tire Cologne nicht zu übersehen: Die Messe entwickelt sich mehr und mehr hin zu einer Großhändlermesse; während etablierte Hersteller Schritt für Schritt den Messerückzug üben, schließen Grossisten wie etwa Tyreworld aus Dortmund die entstehende Lücke (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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