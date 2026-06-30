Rep.Guide bringt Granit-Ersatzteilinfos direkt an den Arbeitsplatz

Die Multimarken-Reparaturdatenbank Rep.Guide erweitert ihren Funktionsumfang: Ab sofort werden Preise sowie VerfÃ¼gbarkeiten von Ersatzteilen aus dem Granit-Webshop Webshop direkt innerhalb der Anwendung angezeigt. WerkstÃ¤tten erhalten damit alle relevanten Daten zum benÃ¶tigten Ersatzteil direkt im Arbeitsprozess, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu mÃ¼ssen.

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