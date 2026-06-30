https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Rep.Guide_.webp 1125 1500 Christine SchÃ¶nfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine SchÃ¶nfeld2026-06-30 08:39:292026-06-30 08:39:29Rep.Guide bringt Granit-Ersatzteilinfos direkt an den Arbeitsplatz
Rep.Guide bringt Granit-Ersatzteilinfos direkt an den Arbeitsplatz
Die Multimarken-Reparaturdatenbank Rep.Guide erweitert ihren Funktionsumfang: Ab sofort werden Preise sowie VerfÃ¼gbarkeiten von Ersatzteilen aus dem Granit-Webshop Webshop direkt innerhalb der Anwendung angezeigt. WerkstÃ¤tten erhalten damit alle relevanten Daten zum benÃ¶tigten Ersatzteil direkt im Arbeitsprozess, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu mÃ¼ssen.
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