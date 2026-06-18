https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/R3-Wheels-wird-mit-Dot-Design-Award-ausgezeichnet.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-18 08:36:412026-06-18 08:36:41Rad der Felgenmarke R³ Wheels wurde mit dem Red-Dot-Design-Award gewürdigt
Rad der Felgenmarke R³ Wheels wurde mit dem Red-Dot-Design-Award gewürdigt
Die deutsche Felgenmarke R³ Wheels von der DAR Deutsche Alurad GmbH erweitert ihr Portfolio um zwei Flow-Forged-Räder. Mit den Modellen R3F01 und R3F03 wächst das Sortiment um zwei Designs, die laut eigenen Angaben den gestalterischen Anspruch der Marke konsequent weiterführen. Eines der Räder wurde schon kurz nach seiner Markteinführung mit dem Red-Dot-Design-Award ausgezeichnet. Besonders im…
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