Gewe: ASA-Räder lieferbar und EDV-System läuft wieder

Der Felgen- und Komplettradgroßhändler Gewe Reifengroßhandel hat sich erfolgreich auf der Fachmesse Tire Cologne präsentiert. Im Fokus des Messeauftritts stand vor allem die aktuelle Lieferfähigkeit des Unternehmens. Wie Geschäftsführer Achim Becker betonte, sind die neuen ASA-Räder ZR3, die Ende vergangenen Jahres auf der Essen Motor Show ihre Premiere feierten in 20 und 21 Zoll, mittlerweile vollständig auf Lager und bereit für den Versand. Und das in den Versionen: Black glossy, Hyper Brushed Silver und Mirror Polished. Zudem gab Becker Entwarnung bezüglich der internen Prozesse: Nach zwischenzeitlichen IT-Problemen läuft das System wieder flüssig. Die Auslieferung von Rädern und Reifen kann somit ab sofort wieder ohne Einschränkungen und reibungslos erfolgen.