Toyo Tire verliert in Europa massiv an Substanz – Quartalsbericht

Im zurückliegenden Quartal musste Toyo Tire eine leicht rückläufige Profitabilität hinnehmen, was – so der Hersteller in seinem aktuellen Bericht – vornehmlich an rückläufigen Stückzahlen lag, die sich auch in einem rückläufigen Umsatz äußerten. Dennoch steht der aus Japan stammende Reifenhersteller mit einer Umsatzrendite in Höhe von 15,7 Prozent immer noch glänzend da, zumal die Rendite für die Sparte Reifen sogar bei 16,8 Prozent liegt. Ein Blick in den Quartalsbericht offenbart das Detail, dass Toyo Tire weltweit von Januar bis einschließlich März im Vergleich zum Vorjahr bei den Absätze nur noch 89 Prozent erzielen konnte. Und der Blick offenbart auch, dass der Hersteller in Europa augenscheinlich massiv an Substanz verliert: Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte Toyo Tire nun nur noch 48 Prozent der Absätze generieren. Dennoch prognostiziert das Unternehmen, dass im Gesamtjahr die Absätze weltweit um sechs Prozent steigen – während sie allerdings in Europa auf 92 Prozent des Vorjahres schrumpfen sollen.

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