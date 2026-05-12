Bridgestone ist exklusiver Reifenpartner für den exklusiven Lamborghini Fenomeno Roadster

Bridgestone ist exklusiver Reifenpartner des neuen Lamborghini Fenomeno Roadster. Im Rahmen der jüngsten Zusammenarbeit zwischen dem Sportwagenbauer und dem Reifenhersteller als dessen Offiziellen Technischen Partner wird der Supersportwagen mit zwei speziell entwickelten Potenza-Reifen ausgestattet, „die sein Potenzial auf der Straße und der Rennstrecke voll ausschöpfen“ soll, heißt es dazu in einer Mitteilung.

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