Kumho Tire steigert seine Profitabilität – Zielerreichung in Sicht

Zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres konnte Kumho Tire seine Profitabilität steigern. Wie der südkoreanische Hersteller mitteilt, gab zwar der Umsatz im ersten Quartal um 3,2 Prozent nach, dafür entwickelte sich der Betriebsgewinn mit plus 0,3 Prozent aber leicht positiv, woraus sich eine Umsatzrendite von jetzt 12,6 Prozent nach 12,2 Prozent im Vorjahresquartal ergibt. Unterdessen gab der Quartalsüberschuss leicht nach. Wie der Hersteller dazu in einer Mitteilung erklärt, sehe man sich angesichts solcher Zahlen „auf dem besten Weg“, seine Ziele für das Geschäftsjahr zu erreichen. Man wolle sich dabei weiterhin auf die „strategische Verbesserungen des Produktmixes mit Schwerpunkt auf neuen Premiumprodukten und Reifen mit großem Durchmesser“ fokussieren. Gleichzeitig verweist Kumho Tire aber auch auf die „schwierigen äußeren Rahmenbedingungen“, die das Geschäft beeinflussten.