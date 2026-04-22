Führungswechsel bei der Autopromotec: Enrica Lazzarini wird neue CEO

Die Autopromotec stellt die Weichen für die Zukunft. Wie der Verwaltungsrat jetzt offiziell bekannt gab, übernimmt Dr. Enrica Lazzarini mit Wirkung ab Mai 2026 die Position des Chief Executive Officer (CEO). Sie tritt damit die Nachfolge von Renzo Servadei an. Die Neubesetzung der Führungsspitze folgt einer klaren Strategie der Kontinuität: Der Verwaltungsrat setzt bewusst auf…

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