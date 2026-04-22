https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Enrica-Lazzarini-Renzo-Servadei-Guido-Gambassi.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-22 17:10:262026-04-22 15:09:44Führungswechsel bei der Autopromotec: Enrica Lazzarini wird neue CEO
Führungswechsel bei der Autopromotec: Enrica Lazzarini wird neue CEO
Die Autopromotec stellt die Weichen für die Zukunft. Wie der Verwaltungsrat jetzt offiziell bekannt gab, übernimmt Dr. Enrica Lazzarini mit Wirkung ab Mai 2026 die Position des Chief Executive Officer (CEO). Sie tritt damit die Nachfolge von Renzo Servadei an. Die Neubesetzung der Führungsspitze folgt einer klaren Strategie der Kontinuität: Der Verwaltungsrat setzt bewusst auf…
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