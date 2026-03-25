Yokohama Rubber fährt mit drei GT3-Partnerteams um Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen

Nachdem Yokohama Rubber bereits vor Kurzem mitgeteilt hatte, in der neuen Saison offizieller Reifenlieferant für BMW M Motorsport zu sein, skizziert der aus Japan stammende Reifenhersteller nun sein Engagement für das kommende 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Neben den zwei Fahrzeugen, die über die vorgenannte Partnerschaft bei dem Rennen Mitte Mai an den Start gehen werden, darunter der BMW M4 GT3 Evo von Schubert Motorsport sowie „ein Spezialauto“ von BMW M Motorsport, werden auch die Teams Haupt Racing (Ford Mustang GT3) und Kondo Racing with Rinaldi (Ferrari 296 GT3) auf Advan-Reifen den Langstreckenklassiker auf dem Nürburgring bestreiten. Wie Yokohama Rubber in seiner Mitteilung betont, strebe man beim kommenden 24-Stunden-Rennen den Gesamtsieg an.