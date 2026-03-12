https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Rigdon-Geschaeftsfuehrer-Guenter-Ihle-hat-die-Aeusserungen-von-Point-S-Frankreich-Chef-Christophe-Rollet-zur-Pkw-Reifenrunderneuerung-mit-„grosser-Veraergerung-aufgenommen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-12 13:30:472026-03-12 13:30:47AZuR und Rigdon üben harte Kritik an Point-S-Frankreich-Chef Rollet
AZuR und Rigdon üben harte Kritik an Point-S-Frankreich-Chef Rollet
Kürzlich hatte Christophe Rollet in französischen Medien erklärt, er sehe die Pkw-Reifenrunderneuerung „ohne nachweisbaren Nutzen für die Umwelt“ und begründete dies etwa mit dem Verweis auf „einen höheren Rollwiderstand“ entsprechender Reifen. Auch meinte der Generaldirektor von Point S France, in der Pkw-Reifenrunderneuerung ein „strukturell nicht tragfähiges Wirtschaftsmodell“ zu erkennen, was er wiederum mit dem Verweis auf den in einem Schutzschirmverfahren steckenden Pkw-Reifenrunderneuerer Black-Star begründete. Nun üben der deutsche Interessenvertreter der Reifenkreislaufwirtschaft – die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) – sowie Runderneuerer Rigdon harte Kritik an den Aussagen Rollets.
