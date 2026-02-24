Tuning World Bodensee will „echte Messeinhalte wieder stärker positionieren“

Die Veranstalter der Tuning World Bodensee wollen die Großveranstaltung wieder stärker als Plattform für professionelle Aussteller und echte Messeinhalte positionieren (Bild: Silke Magino, Messe Friedrichshafen)

Die kommende Tuning World Bodensee, die vom 14. bis 17. Mai wieder in Friedrichshafen stattfindet, will „neue Maßstäbe setzen“. Wie die Veranstalter dazu mitteilen, soll das Event nicht nur weiterhin Hotspot der internationalen Tuning-, Lifestyle- und Clubszene sein. Mit neuen Themenbereichen wie Fast Females, einer GTI-Sonderschau und einem frischen Action- und Entertainment-Programm wolle Europas größte Tuning- und Lifestyle-Messe „neue Impulse mit bewährten Highlights“ verbinden und „ihren Anspruch als führende Plattform der Branche“ unterstreichen.

