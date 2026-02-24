https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Die-Veranstalter-der-Tuning-World-Bodensee-wollen-die-Grossveranstaltung-wieder-staerker-als-Plattform-fuer-professionelle-Aussteller-und-echte-Messeinhalte-positionieren.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-24 08:03:572026-02-23 15:11:04Tuning World Bodensee will „echte Messeinhalte wieder stärker positionieren“
Tuning World Bodensee will „echte Messeinhalte wieder stärker positionieren“
Die kommende Tuning World Bodensee, die vom 14. bis 17. Mai wieder in Friedrichshafen stattfindet, will „neue Maßstäbe setzen“. Wie die Veranstalter dazu mitteilen, soll das Event nicht nur weiterhin Hotspot der internationalen Tuning-, Lifestyle- und Clubszene sein. Mit neuen Themenbereichen wie Fast Females, einer GTI-Sonderschau und einem frischen Action- und Entertainment-Programm wolle Europas größte Tuning- und Lifestyle-Messe „neue Impulse mit bewährten Highlights“ verbinden und „ihren Anspruch als führende Plattform der Branche“ unterstreichen.
