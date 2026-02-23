Reifen-Helm-Runderneuerung reagiert auf Produktions- und Absatzsteigerungen

Bei Reifen Helm in der Runderneuerung stehen die Zeichen aktuell auf wachstumsbedingte Veränderung. Zunächst einmal hat das Werk in Neubrandenburg, das als Bandag-Reifenerneuerungsgesellschaft mbH firmiert, seit dem vergangenen Sommer mit Henry Böhlke einen neuen Geschäftsführer. Wie dieser im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert, gehöre seit Kurzem zur „neuen Führungsstruktur“ nun auch Innendienst Jörgen Dethlefsen.

