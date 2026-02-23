Reifen-Helm-Runderneuerung reagiert auf Produktions- und Absatzsteigerungen

,
Reifen Helm setzt in seinem Bandag-Runderneuerungswerk in Neubrandenburg auf eine neue Führungsstruktur um Geschäftsführer Henry Böhlke (kleines Foto) und reagiert damit auch auf die gute Auftragslage (Bild groß: NRZ/Arno Borchers; klein: Reifen Helm)

Bei Reifen Helm in der Runderneuerung stehen die Zeichen aktuell auf wachstumsbedingte Veränderung. Zunächst einmal hat das Werk in Neubrandenburg, das als Bandag-Reifenerneuerungsgesellschaft mbH firmiert, seit dem vergangenen Sommer mit Henry Böhlke einen neuen Geschäftsführer. Wie dieser im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert, gehöre seit Kurzem zur „neuen Führungsstruktur“ nun auch Innendienst Jörgen Dethlefsen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert