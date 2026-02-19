Yokohama Rubber befördert Europa-Chef Gregorio Borgo zum Managing Officer

Europa-Chef Gregorio Borgo steigt in der Hierarchie des Yokohama-Konzerns weiter auf. Einer Mitteilung des japanischen Reifenherstellers zufolge, sollen die Aktionäre anlässlich der für den 27. März geplanten Hauptversammlung Borgos Beförderung zum Managing Officer formell beschließen, womit er in die oberste operative Führungsebene des Unternehmens aufsteigen würde. Derzeit ist Gregorio Borgo als Officer, Consultant und Acting President der Yokohama Europe GmbH sowie Consultant von Yokohama-TWS bei Yokohama Rubber aktiv. Auch Takashi Maki, derzeit bei der Yokohama Europe GmbH als Executive Vice President in der Verantwortung, erhält als sogenannter Associate Officer erstmals einen formellen Rang in der japanischen Konzernhierarchie von Yokohama Rubber.