André Küke sieht „keine gemeinsame Basis mehr“ für Prinx-Vertriebspartnerschaft

Die Küke Vertriebsgesellschaft und der Hersteller Prinx Chengshan wollen künftig wieder getrennte Wege bei der Vermarktung von Nutzfahrzeugreifen der Marken Austone und Fortune in der DACH-Region gehen. Das erklärte jetzt der in Herzberg am Harz ansässige und auf Nfz-Reifen spezialisierte Großhändler André Küke gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG. Der Geschäftsführer dazu weiter: Während die Produkte beider Marken „weiterhin als qualitativ gut eingestuft“ würden, „gab es in letzter Zeit immer wieder Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit“.

